Следы ядерных испытаний, проведённых в 20-м веке, нашли в Сибири

На юге Западной Сибири обнаружены следы ядерных испытаний, проведённых в прошлом веке.Учеными из лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии ИГМ СО РАН нашли на юге Западной Сибири следы ядерных испытаний, которые проводили в прошлом веке.
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