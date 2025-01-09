Следы ядерных испытаний, проведённых в 20-м веке, нашли в Сибири

На юге Западной Сибири обнаружены следы ядерных испытаний, проведённых в прошлом веке.Учеными из лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии ИГМ СО РАН нашли на юге Западной Сибири следы ядерных испытаний, которые проводили в прошлом веке.