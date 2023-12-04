Минобороны изменят требования к здоровью призывников: главное за сутки

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников, аналитики рассказали, чего ждать от рынка труда в ближайшие годы, а на Украине заговорили о неспособности нарастить собственное военное производство.