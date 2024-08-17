Минобороны заявило об отражении атак ВСУ около трех сел в Курской области

Российские военные группировки войск «Север» нашли и ликвидировали украинские мобильные группы в лесах в направлении Каучука и Алексеевского в Курской области, а также отразили атаки штурмовиков ВСУ в направлении трех сел российского региона.
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