🚨 На дорогах Крыма за неделю остановили 159 пьяных водителей 20 водителей остановили в состоянии опьянения повторно, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
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🚨 На дорогах Крыма за неделю остановили 159 пьяных водителей 20 водителей остановили в состоянии опьянения повторно, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.