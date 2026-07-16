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Испания возьмет золото, а Франция победит Англию в игре за бронзу. Прогнозы экспертов на главные матчи ЧМ-2026

Испания возьмет золото, а Франция победит Англию в игре за бронзу. Прогнозы экспертов на главные матчи ЧМ-2026

Месси останется без трофея?ЧМ-2026 подходит к концу — в расписании осталось два главных матча. В Майами разочарованные англичане и французы побьются за бронзу, а Нью-Йорк примет грандиозный финал, где столкнутся две лучшие сборные этого турнира.

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