Белорусский калий возвращается в США после четырёхлетнего перерыва

Белорусский калий впервые за четыре года может вернуться на рынок США. Первые поставки белорусского калия в США ожидаются в ближайшие недели на фоне улучшения отношений между Минском и Вашингтоном, сообщает Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым