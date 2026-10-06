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Белорусский калий возвращается в США после четырёхлетнего перерыва

Белорусский калий возвращается в США после четырёхлетнего перерыва

Белорусский калий впервые за четыре года может вернуться на рынок США.  Первые поставки белорусского калия в США ожидаются в ближайшие недели на фоне улучшения отношений между Минском и Вашингтоном, сообщает Financial Times.

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