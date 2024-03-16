Можно ли просить прощения 17 марта, в Прощеное воскресенье, по телефону, в смс и мессенджере Елена ГалицкаяПеред началом Великого поста отмечается Прощеное воскресенье, которое в 2024 году приходится на 17 марта.
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