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Можно ли просить прощения 17 марта, в Прощеное воскресенье, по телефону, в смс и мессенджере

Можно ли просить прощения 17 марта, в Прощеное воскресенье, по телефону, в смс и мессенджере

Можно ли просить прощения 17 марта, в Прощеное воскресенье, по телефону, в смс и мессенджере Елена ГалицкаяПеред началом Великого поста отмечается Прощеное воскресенье, которое в 2024 году приходится на 17 марта.

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