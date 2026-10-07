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Царьград

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В Новороссийске 10 октября перекроют улицу Портовую на 11 часов

В Новороссийске 10 октября перекроют улицу Портовую на 11 часов

10 октября с 09:00 до 20:00 в Новороссийске закроют проезд по улице Портовой в районе строения № 12 для демонтажа аварийных фрагментов галереи ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

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