Енакиево, Ватутино, автостоянка. Около 2 часов ночи сообщали о 4 ударах дронов в том районе. Гражданские автобусы вызывают ужас у хохлов, поэтому они постоянно их атакуют.
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Енакиево, Ватутино, автостоянка. Около 2 часов ночи сообщали о 4 ударах дронов в том районе. Гражданские автобусы вызывают ужас у хохлов, поэтому они постоянно их атакуют.
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