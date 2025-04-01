Эксперт Куликов прокомментировал эффективность закона о противодействии телефонным мошенникам

Новый закон, направленный на борьбу с телефонными мошенниками, который Владимир Путин подписал во вторник, 1 апреля, скорее будет полезен против агрессивной рекламы и навязывания услуг по телефону, чем против киберпреступников .
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