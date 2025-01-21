На пост свердловского министра ЖКХ претендуют два мэра и фаворит Тунгусова

Среди кандидатов, которых руководство Свердловской области рассматривает на пост министра ЖКХ, главы Серова (Василий Сизиков) и Краснотурьинска (Александр Устинов), а также гендиректор ООО «Управляющая компания Индустриальный парк „Уралмаш“» Алексей Кожемяко, имеющий непростой политический бэкграунд.
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