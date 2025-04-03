Неожиданные изменения в правилах получения пенсионного удостоверения у пенсионеров до 70 лет Юлия ЧелкановаС 1 июля 2025 года привычные пластиковые пенсионные удостоверения станут частью истории, уступая место современным цифровым документам.
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