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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Жители северных районов Карелии смогут вылечить варикозную болезнь

Михаил Охлопков рассказал, что нужное оборудование для лечения варикоза появилось в одной из больниц на севере Карелии В Беломорской ЦРБ появилось оборудование, при помощи которого можно вылечить варикозную болезнь вен нижних конечностей.

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