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Царьград

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Минэнерго разработало меры для стабилизации топливообеспечения в Сибири и на Дальнем Востоке

Минэнерго разработало меры для стабилизации топливообеспечения в Сибири и на Дальнем Востоке

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что российские власти подготовили меры для оперативного обеспечения топливом сибирских и дальневосточных регионов, акцентировав внимание на снабжении сельхозпроизводителей и северном завозе.

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