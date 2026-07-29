Минэнерго разработало меры для стабилизации топливообеспечения в Сибири и на Дальнем Востоке

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что российские власти подготовили меры для оперативного обеспечения топливом сибирских и дальневосточных регионов, акцентировав внимание на снабжении сельхозпроизводителей и северном завозе.
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