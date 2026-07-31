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«Спартак» уведомил «Рубин» о покупке Даку за 11 млн евро. Контракт с лучшим бомбардиром казанцев – до 2029-го (Иван Карпов)

Мирлинд Даку переходит в « Спартак ». Инсайдер Иван Карпов утверждает, что красно-белые направили « Рубину » письмо об активации опции выкупа нападающего за 11 млн евро.

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