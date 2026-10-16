Евросоюз оценивает потребности Киева во внешнем финансировании в 2027 году в €70 млрд, причем €45 млрд из этой суммы планируют покрыть за счет ЕС как вторую половину выплат по программе на €90 млрд, оставшиеся €25 млрд Еврокомиссия рассчитывает привлечь от иностранных партнеров.