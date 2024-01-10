Маск раскритиковал помощь США Киеву

Global Look Press/www.imago-images.de Огромные суммы денег, которые США тратят на поддержку Киева, бессмысленны, так как Украина не добивается никакого прогресса, заявил в соцсети X предприниматель Илон Маск.
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