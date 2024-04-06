Экс-футболист Деменко: у "Динамо" лучше психология, чем у "Спартака"

Бывший футболист Максим Деменко перед дерби между "Динамо" и "Спартаком", которое состоится в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что бело-голубые находятся в лучшем психологическом состоянии, передает "Чемпионат".
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