Глава МИД Венгрии заявил о отсутствии российской угрозы

Венгрия не считает, что от России может исходить угроза для стран НАТО или ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на полях саммита НАТО в Вашингтоне, 10 июля сообщает Reuters.
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