Модернизация вооруженных сил Польши

Польша реализует несколько крупных программ в сфере военного строительства. К середине следующего десятилетия страна планирует значительно увеличить численность своих вооружённых сил и провести их перевооружение.
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