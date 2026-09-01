ТАСС: в Москве мужчина набросился на прихожан возле церкви

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина с лопатой набросился на прихожан, а также прибывших медиков возле церкви святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в Москве, его ликвидировал проходящий мимо мужчина.
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