Калужский депутат выступила против выдачи жилья мигрантам в обход коренного насе

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Надежда Ефремова опубликовала в соцсетях пост, в котором выступила против выдачи мигрантам квартир за счет государства, в обход коренных россиянДепутат Законодательного Собрания Калужской области Надежда Ефремова опубликовала в соцсетях пост, в котором выступила против выдачи мигрантам квартир за счет государства, в обход коренных россиян.