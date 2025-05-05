Калужский депутат выступила против выдачи жилья мигрантам в обход коренного насе

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Надежда Ефремова опубликовала в соцсетях пост, в котором выступила против выдачи мигрантам квартир за счет государства, в обход коренных россиянДепутат Законодательного Собрания Калужской области Надежда Ефремова опубликовала в соцсетях пост, в котором выступила против выдачи мигрантам квартир за счет государства, в обход коренных россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)