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Калужские новости

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Калужский депутат выступила против выдачи жилья мигрантам в обход коренного насе

Калужский депутат выступила против выдачи жилья мигрантам в обход коренного насе

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Надежда Ефремова опубликовала в соцсетях пост, в котором выступила против выдачи мигрантам квартир за счет государства, в обход коренных россиянДепутат Законодательного Собрания Калужской области Надежда Ефремова опубликовала в соцсетях пост, в котором выступила против выдачи мигрантам квартир за счет государства, в обход коренных россиян.

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