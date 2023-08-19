Военное обозрение

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Турецкая пресса: Встреча Путина и Эрдогана может быть перенесена в Россию

Турецкая пресса: Встреча Путина и Эрдогана может быть перенесена в Россию

В СМИ уже давно обсуждается тема возможного визита российского президента Владимира Путина в Турцию, центральным вопросом которого должна стать ситуация вокруг Украины.

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Комментарии
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tsan tsan
Встреча нужна Турции, Эрдогану, значит, Добро пожаловать на разговор в Россию.
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