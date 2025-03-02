«Дешевка Трамп гавкает, Зеленский – хозяин положения»: Киев рисует гордую украинскую победу в битве при Белом доме

БлокнотРУ Переговоры недавно избранного президента США Дональда Трампа и никем не избранного президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме закончились дипломатическим фиаско второго.
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