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«Дешевка Трамп гавкает, Зеленский – хозяин положения»: Киев рисует гордую украинскую победу в битве при Белом доме

«Дешевка Трамп гавкает, Зеленский – хозяин положения»: Киев рисует гордую украинскую победу в битве при Белом доме

БлокнотРУ Переговоры недавно избранного президента США Дональда Трампа и никем не избранного президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме закончились дипломатическим фиаско второго.

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