Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Глава города рассказал об утреннем происшествии Мэр Москвы Сергей Собянин разместил сообщение в своем официальном Telegram-канале, согласно которому беспилотный летательный аппарат, пытавшийся пролететь через российскую столицу, был ликвидирован.
Глава города рассказал об утреннем происшествии Мэр Москвы Сергей Собянин разместил сообщение в своем официальном Telegram-канале, согласно которому беспилотный летательный аппарат, пытавшийся пролететь через российскую столицу, был ликвидирован.
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