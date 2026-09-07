Смоленских пешеходов начнут штрафовать за проход мимо оползня на Большой Советской

Речь идет только о тех пешеходах, которые намеренно игнорируют ограничения движения в зоне строительных работ и, минуя временные ограждения, следуют прямо по стройплощадкам, в частности, по растрескавшейся дороге на оползневом участке Большой Советской в Смоленске.