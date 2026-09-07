Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленских пешеходов начнут штрафовать за проход мимо оползня на Большой Советской

Смоленских пешеходов начнут штрафовать за проход мимо оползня на Большой Советской

Речь идет только о тех пешеходах, которые намеренно игнорируют ограничения движения в зоне строительных работ и, минуя временные ограждения, следуют прямо по стройплощадкам, в частности, по растрескавшейся дороге на оползневом участке Большой Советской в Смоленске.

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