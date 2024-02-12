Понятно, что интервью рассчитано на западную аудиторию, но такое впечатление, что российский Президент учитывал задержку в их развитии, выдавал информацию аккуратно и дозированно.
Шольц назвал "нелепым" интервью Путина
Комментарии
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М
Мария
Просто поразительно, что немцы, умный народ, исхитрились откопать такого допотопного, мерзкого шибздика. Неужели им за него не стыдно?
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47 мин.
Надежда
Американцы расставляют на самых ответственных постах в Европе своих выкормышей. Вчера в Финляндии такой же встал "у руля"...
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43 мин.
М
Мария
Так они и себя не забывают. Вы посмотрите на них, начиная с Байдена. А его окружение! Это же просто вернисаж каких-то эксклюзивных, допотопных личностей. Одна пресс-секретари чего стоит. Извращенка-лесбиянка! Просто оторопь берёт! Какой-то целенаправленный отрицательный отбор физических и нравственных уродов!
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19 мин.
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