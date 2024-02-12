Шольц назвал "нелепым" интервью Путина

Просто поразительно, что немцы, умный народ, исхитрились откопать такого допотопного, мерзкого шибздика. Неужели им за него не стыдно?

Американцы расставляют на самых ответственных постах в Европе своих выкормышей. Вчера в Финляндии такой же встал "у руля"...

М

Мария

Так они и себя не забывают. Вы посмотрите на них, начиная с Байдена. А его окружение! Это же просто вернисаж каких-то эксклюзивных, допотопных личностей. Одна пресс-секретари чего стоит. Извращенка-лесбиянка! Просто оторопь берёт! Какой-то целенаправленный отрицательный отбор физических и нравственных уродов!