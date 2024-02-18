• Домашняя Кулинария • МЯСО ПО-КАПИТАНСКИ ИНГРЕДИЕНТЫ:● 300-400 граммов свинины● 4 средних картофелины● 1 средняя луковица● 50 граммов сливочного масла● 1 столовая ложка муки● 1 чашка молока● 100 граммов любого твердого сыра● СольПРИГОТОВЛЕНИЕ:Готовят это блюдо, запекая в порционных сковородах или любой другой порционной посуде для запекания.
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