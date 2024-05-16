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Закон, порядок, государство

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Воспитанницы Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц МО РФ» стали победителями итогового командного первенства международного фестиваля инновационных научных идей «старт в науку-2024»

Воспитанницы Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц МО РФ» стали победителями итогового командного первенства международного фестиваля инновационных научных идей «старт в науку-2024»

В течение трех дней воспитанники довузовских образовательных организаций представили свои научные достижения.

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