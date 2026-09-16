В центре на Живописной сыграют спектакль «Другой человек»

Культурный центр «Феникс» на ул. Живописной приглашает 23 сентября на спектакль «Другой человек». Его представит старшая группа театра школы сценического искусства «Лица».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВС Собянин обозначил...
- Апексимова посети...
- На улице Академик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым