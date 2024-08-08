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В Москве до вечера четверга объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В Москве до вечера четверга объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Аналогичное предупреждение о грозе распространяется и на Подмосковье.В Москве и Подмосковье из-за грозы 8 августа объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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