Ученые-генетики расшифруют ДНК древних хазар и сарматов астраханского края

Какова генетическая структура народов, живших на территории Астраханской области много веков назад? И что от их генетического кода «течет в крови» современных астраханцев? Ответ на этот вопрос ищут ученые «Сириуса».
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