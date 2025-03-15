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Татар-информ

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Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

Владимир Путин ответил на предложение временного перемирия и провел совещание для курской группировки войск, Россия подверглась самой массированной атаке дронов, Госсовет РТ обсудил поддержку ветеранов СВО, в Казани проходит международная конференция, посвященная снежному барсу: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.

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