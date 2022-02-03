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В Госдепе обеспокоены утечкой секретных данных Красного Креста после недавней кибератаки

ТАСС, 3 февраля. Власти США выразили обеспокоенность в связи с утечкой конфиденциальных данных Международного комитета Красного Креста (МККК), которая произошла в результате кибератаки в январе.

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