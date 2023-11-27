Frontiers: особые фитохимические вещества способны улучшить внимание и память

Исследователи из Нортумбрийского университета (Британия) в составе научного коллектива выяснили, что многокомпонентная растительная добавка с содержанием фотохимических веществ - фенолов, полисахаридов и терпенов, способствует повышению когнитивных способностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии