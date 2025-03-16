Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 924 подписчика

Украинские войска обстреляли ДНР: 87 боеприпасов за сутки, есть жертвы

Украинские войска обстреляли ДНР: 87 боеприпасов за сутки, есть жертвы

Украинские войска нанесли 27 ударов по ДНР за последние сутки, выпустив 87 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще восемь получили ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх