«Давай Эрдоган, до свидания»: Путин элегантно дал понять султану, что в России ловить ему больше нечего

Вчера в Сочи состоялась столь долгожданная для Турции встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Причем не сказать что в России этой встречи ждали с меньшим интересом.
24T Новости43 подписчика
Популярные статьи
- Реакция испанцев на трогательную историю Путина о своей семье во время Второй мировой войны
- Стала известна важнейшая миссия генерала Суровикина от выполнения которой зависит безопасность российского неба
- Отправлен в отставку Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес, который дружил с Зеленским. Реакция британцев
Свежие комментарии