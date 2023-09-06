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«Давай Эрдоган, до свидания»: Путин элегантно дал понять султану, что в России ловить ему больше нечего

«Давай Эрдоган, до свидания»: Путин элегантно дал понять султану, что в России ловить ему больше нечего

Вчера в Сочи состоялась столь долгожданная для Турции встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Причем не сказать что в России этой встречи ждали с меньшим интересом.

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