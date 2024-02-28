В Новосибирске выбрали председателя комиссии по отбору кандидатур в мэры

Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска. В правительстве Новосибирской области 27 февраля прошло первое заседание по отбору кандидатов на должность мэра регионального центра.
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