Школьники назвали экзамен по русскому языку самым сложным

РИА Новости/ Алексей Даничев Большинство школьников считают русский язык самым сложным по сравнению с остальными предметами из программы основного и единого государственных экзаменов, согласно данным исследования "Умскул", с которыми ознакомилась "Газета.
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