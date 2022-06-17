В России собираются изменить процедуру получения водительских прав

ГИБДД России готовит пакет изменений, однако итоговый документ пока что не готов. Подвижки с его формированием ожидаются в этом году, рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин.
ГИБДД России готовит пакет изменений, однако итоговый документ пока что не готов. Подвижки с его формированием ожидаются в этом году, рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин.
Свежие комментарии