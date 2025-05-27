«Верят только идиоты»: львовский русофоб призвал отказаться от прежних границ Украины

Украина должна осознать невозможность возвращения занятых российской армией территорий. Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный антироссийской позицией телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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