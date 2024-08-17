Пленный рассказал, чем заключенных на Украине заманивают в ряды ВСУ

Вооруженные силы Украины предлагают заключенным снятие всех обвинений в обмен на службу в армии. Такое заявление сделал один из первых заключенных, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины, Алексей Янусов.
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