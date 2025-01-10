Врач Стародубова: диета после новогодних праздников способна навредить организму

«Голодный» рацион повлечет за собой нехватку витаминов и минеральных веществ Попытка избавится при помощи жестких ограничений от появившейся после новогодних праздников избыточной массы тела может навредить организму, рассказала РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.