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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри не смог доиграть матч с «Чикаго» из-за повреждения голеностопа

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» покинул площадку за 3 минуты 51 секунду до завершения встречи из-за проблем с правым голеностопом.

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