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В Петербурге ищут подрядчика для строительства путепровода у Большого Смоленского моста

В Петербурге ищут подрядчика для строительства путепровода у Большого Смоленского моста

В Петербурге полным ходом идет масштабное строительство Большого Смоленского моста. Власти ищут подрядчика для завершения второго этапа стройки, на Дальневосточном проспекте, который будет стоить более 6 млрд рублей.

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