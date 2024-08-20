В Петербурге ищут подрядчика для строительства путепровода у Большого Смоленского моста

В Петербурге полным ходом идет масштабное строительство Большого Смоленского моста. Власти ищут подрядчика для завершения второго этапа стройки, на Дальневосточном проспекте, который будет стоить более 6 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии