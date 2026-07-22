Кировчанин и житель Марий Эл предстанут перед судом за вход в учётную запись «Госуслуг» потерпевшего и оформление микрозаймов от его лица

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, СУ УМВД России по городу Кирову окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 3 статьи 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», в отношении жителя Республики Марий Эл, 2002 года рождения, и кировчанина, 2001 года рождения.