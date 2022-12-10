ФОТО: CARSTEN KOALL/DPA/GLOBALLOOKPRESS УСТАВШИЕ ОТ УКРАИНЦЕВ ПОЛЯКИ ИДУТ НА ХИТРОСТЬ: ВЗАМЕН ПОЛУЧАЮТ И ДЕНЬГИ, И КВАРТИРУ Международный обозреватель из Германии Виталий Волков рассказал о схеме, которой пользуются хитрые поляки, чтобы получить выгоду от украинских беженцев.