учшие отели Пятигорска для отдыха: где остановиться и как выбрать гостиницу

Пятигорск выбирают не по звёздам на вывеске, а по дороге до бювета. Гостиница у «Цветника» и санаторий на курсе решают разные задачи: срок, стол, район и скрытые траты важнее красивого холла.
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