Для Samsung Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A26 и Galaxy A15 вышло июльское обновление

С июльским патчем безопасности, который закрывает 57 уязвимостейSamsung продолжает обновлять свои смартфоны: на этот раз свежая июльская прошивка стала доступна для моделей Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A26 и Galaxy A15.
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