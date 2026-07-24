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Для Samsung Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A26 и Galaxy A15 вышло июльское обновление

Для Samsung Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A26 и Galaxy A15 вышло июльское обновление

С июльским патчем безопасности, который закрывает 57 уязвимостейSamsung продолжает обновлять свои смартфоны: на этот раз свежая июльская прошивка стала доступна для моделей Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A26 и Galaxy A15.

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