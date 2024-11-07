Венгрия заявила о сомнениях в Евросоюзе по поводу помощи Украине

Орбан: в ЕС сомневаются по поводу кредита Киеву на $50 млрд после победы Трампа Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о сомнениях в Евросоюзе по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа.
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